Iğdır'da rüşvet soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındı

Iğdır'da Mayıs operasyonunda tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen iki avukat, Adalet Bakanlığı izniyle gözaltına alındı; dijital materyaller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:52
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mayıs ayında düzenlenen operasyonda tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen iki avukat gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Mayıs ayındaki operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra rüşvet, irtikap ile yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarından tutuklanan adliye çalışanlarının, Iğdır Barosu kayıtlı avukatlarla irtibat halinde oldukları belirlendi.

Bu tespit üzerine, Adalet Bakanlığı'nın izniyle G.A. ve R.Ş. isimli avukatlar hakkında gözaltı kararı verildi ve şüpheliler yakalandı.

Aramalar ve soruşturmanın durumu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İlgili birimler delillerin incelenmesi ve soruşturmanın yönlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor ve konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna iletilecek.

