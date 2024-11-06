Iğdır'da Saadet Zinciri Operasyonunda 6 Gözaltı

Iğdır'da Saadet Zinciri Operasyonu

Iğdır'da, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte "Pitrex" adlı bir uygulama aracılığıyla saadet zinciri yöntemiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüpheliler üzerine çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlar sonucunda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Önceki Durum

Aynı uygulama ile bağlantılı olarak, daha önce eylül ayında bir başka şüpheli de yakalanmış ve mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı.

Iğdır'da "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.