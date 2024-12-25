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Iğdır'da Sarıkamış Şehitleri İçin Bayrak Tepe Zirvesine Anma Tırmanışı

Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde, Sarıkamış şehitleri için anma etkinliği düzenlendi. Katılımcılar zirvede saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:41
Iğdır'da Sarıkamış Şehitleri İçin Bayrak Tepe Zirvesine Anma Tırmanışı

Iğdır'da Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Etkinliği

Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde, Sarıkamış şehitleri anısına özel bir etkinlik gerçekleştirildi. MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı, Melekli Belde Belediyesi Başkanı Mücahit Tanık ile birlikte birçok parti yöneticisi ve iş insanı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Üçkaya köyündeki 2 bin rakımlı zirveye tırmandı.

Zirvede Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Yaklaşık iki saat süren zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaşan heyet, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Zirvedeki Türk bayrağını değiştiren katılımcılar, Sarıkamış şehitlerini anmak için duygusal anlar yaşadı.

Şehitler İçin Bitiş Noktası: Bayrak

MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehitleri anmak için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bayrağı değiştirmek bizler için büyük bir onurdur. Tüm şehitlerimizi, özellikle Sarıkamış şehitlerini rahmetle anıyoruz. Bizler, Sarıkamış’ta şehit olanların torunlarıyız. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ateş, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olacağını ve atalarının mirasını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sarıkamış şehitleri için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde anma etkinliği düzenlendi. MHP Iğdır il...

Sarıkamış şehitleri için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde anma etkinliği düzenlendi. MHP Iğdır il teşkilatının düzenlediği etkinlikte, tepenin zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Sarıkamış şehitleri için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde anma etkinliği düzenlendi. MHP Iğdır il...

Sarıkamış şehitleri için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesinde anma etkinliği düzenlendi. MHP Iğdır il teşkilatının düzenlediği etkinlikte, tepenin zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

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