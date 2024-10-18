Iğdır'da Sel Sonrası Köy Yolları Yeniden Ulaşımda

Iğdır'da Selden Etkilenen Köy Yolları Açıldı

Iğdır'da meydana gelen sağanak yağışlar, Aralık ilçesine bağlı Karahacılı ve Tuzluca ilçesine bağlı Eğrekdere köylerinde ulaşımı aksattı. İki gündür etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde sel felaketine yol açarak, yolların çamur ve taşla kapanmasına sebep oldu.

Yol Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmayı başardı. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde, köylerin bağlantıları yeniden sağlandı ve halkın mağduriyeti giderildi. Hızla Ulaşımlar Yeniden Sağlandı

Kapanan yolların açılması, bölgedeki ulaşımın normalleşmesine katkı sağlarken, köylüler de rahat bir nefes aldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Karahacılı ile Tuzluca ilçesine bağlı Eğrekdere köyü yolları, selin getirdiği çamur ve taş yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma ile yollar yeniden ulaşıma açıldı.