Iğdır'da Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Iğdır'da siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:02
Iğdır'da Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Iğdır'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

Iğdır'da, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen başarılı bir operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduran kişiler hakkında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, bu geniş çaplı operasyonda 3 farklı adrese baskın düzenleyerek, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen bir başka şüpheli de işlemler için gözaltına alındı. Toplamda, 3 kişiye ilgili yasalar çerçevesinde işlem yapıldı.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet yetkilileri tarafından sorgulanmakta. Operasyonun detayları ve şüphelilerin üzerindeki suçlamaların netleşmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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