Iğdır'da Sıcak Havalardan Kaçış: Üçkaya Vadisi'nde Serinleme Keyfi

Iğdır'da Sıcak Havanın Etkileri

Iğdır'daki hava sıcaklıkları son günlerde 40 dereceyi bulurken, bunalan vatandaşlar, Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Vadisi'ne akın ediyor.

Üçkaya Vadisi'nde Serinleme Fırsatı

Merkeze 50 kilometre mesafedeki Üçkaya köyü, sıcak havalardan kaçmak isteyenler için ideal bir serinleme noktası haline geldi. Vadideki serin derelere girerek sıcaklardan bunalan gençler, ayrıca burada bulunan şifa kaynağı kilden doğal maskeler de yaparak kendilerini şımartıyor.

Vatandaşların Görüşleri

Settarcan Kıtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Iğdır'a geldik. Burası gerçekten müthiş bir doğa cenneti. Şimdi de burada derelerde hem serinliyoruz hem de çamur maskesi yapıyoruz. Doğanın tadını çıkarmak için herkesi köyümüze bekliyoruz," dedi.

Anarcan Kıtay ise, "Sıcak havalarda şehirden kaçarak buraya geliyoruz. Iğdır yeşilliği az olan iller arasında, ama köyümüz çok yeşil ve Karadeniz'i andırıyor. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.