Iğdır'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı — 172 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Iğdır'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

34 bin dekarda ekim, 172 bin ton silaj hedefi

Iğdır'ın verimli tarım ovalarında ekilen silajlık mısır hasadı başladı. Çiftçilerin ikinci ürün olarak yetiştirdiği silajlık mısır, kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.

Bu yıl 34 bin dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldığı Iğdır'da, yaklaşık 172 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte 46 bin 300 dekarlık arazide ekimi yapılan dane mısırdan da 55 bin 800 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Çiftçi Özay Altuntaş, AA muhabirine, silajın hem ekonomik anlamda hem de hayvanların süt ve et verimi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Altuntaş, "Iğdır'da birinci ve ikinci ürün olarak silajlık mısır üretiyoruz. Tüm çiftçilerimize de bu ürünü tavsiye ediyoruz." dedi.

Tacir Cemal Tanır, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum gibi illerdeki besicilerin bu ürünü kendilerinden aldığını belirterek, "Et ve süt verimi açısından çok yüksek randıman alınan bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

