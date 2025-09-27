Iğdır'da Sonbahar Göçü: Aras Kuş Cenneti'nde 3 Binden Fazla Kuş Halkalandı

Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde 6 Ağustos'tan bu yana 75 türden 3 binden fazla kuş halkalandı; gönüllüler günlük 200-300 kuşu inceliyor ve serbest bırakıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:27
Iğdır'da Sonbahar Göçü: Aras Kuş Cenneti'nde 3 Binden Fazla Kuş Halkalandı

Iğdır'da Sonbahar Göçü: Aras Kuş Cenneti'nde 3 Binden Fazla Kuş Halkalandı

HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Kuş göçünün başlamasıyla Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yoğunluk yaşanıyor.

KuzeyDoğa Derneği ve göç çalışmaları

KuzeyDoğa Derneği tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aras Kuş Cennetinde sürdürülen kuş araştırma, halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en önemli kuş göç rotalarından biri olan Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde yer alan merkezde, kuzey bölgelerinde sonbaharın etkili olmasıyla yoğunluk artışı gözleniyor.

Merkezdeki gönüllüler ve kuş bilimciler, ağlara takılan günlük 200 ila 300 arası kuşu inceledikten sonra halkalarını takıp doğal ortamlarına bırakıyor.

6 Ağustos'ta başlayan sonbahar sezonunda bugüne kadar 75 türden 3 binden fazla kuş halkalandı. Merkezde yılın son çalışması olan sonbahar sezonu, kuşların göçünü tamamlamasıyla son bulacak.

Halkalama süreci ve gözlemler

Merkezin araştırmacılarından Selin Güner, AA muhabirine gün doğumundan gün batımına kadar her saat başında ağları incelediklerini söyledi. Kuşların halkalanma sürecine dair Güner'in aktardıkları şöyle:

"Ağlarımızı kontrole gidiyoruz. Kuş varsa, tabii ki tecrübemiz varsa bu kuşları ağlardan çıkartıyoruz. Sonrasında özel kuş torbalarımız var, o torbalara koyup istasyonumuza getiriyoruz, halkacı arkadaşımıza veriyoruz, o da halkalama işlemini yapıyor."

Güner, halkanın üstünde özel bir seri numarası bulunduğunu belirterek: "Yani dünya çapında belirlenmiş bir standart var. Orada her kuşun bileğinin boyutuna göre belirli bir halka boyutu var. Bunların farklı isimleri var, mesela RB, JD gibi. Halkanın seri numarası var, o halkaların serisi 0'dan 99'a kadar gidiyor." dedi.

Güner halkalamayı genellikle göç süreçlerinde yaptıklarını vurgulayarak, "İlkbaharda kuşlar güneyden kuzeye uçuyor, sonbaharda şu an mesela kuzeyden güneye, yani daha sıcak bölgelere gidiyorlar. Bu süreçte halkalama işini yapıyoruz. Özellikle kuşların ağlara gelme artışı genellikle havalar yağışlı olmadan önce veya sonrasında oluyor. Şu an kuşların sayısı daha da artıyor. Sezon olarak şu an 3 bin kuş halkaladık, 75 türümüz var. Ara ara farklı türler geliyor, onları sisteme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

KuzeyDoğa Derneği tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aras Kuş Cenneti'nde sürdürülen kuş...

KuzeyDoğa Derneği tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aras Kuş Cenneti'nde sürdürülen kuş araştırma, halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en önemli kuş göç rotalarından biri olan Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde yer alan Iğdır'daki merkezde, kuzey bölgelerinde sonbaharın etkili olmasıyla yoğunluk yaşanıyor.

KuzeyDoğa Derneği tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aras Kuş Cenneti'nde sürdürülen kuş...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Marmara Kıyıları İklim Riski Altında: 1,6 Milyon Kişi Tehlikede
3
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Kırklareli Lüleburgaz'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe
6
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi 8'inci Yılında Dünya Çapında Değer Kazandı
7
Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı