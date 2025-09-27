Iğdır'da Sonbahar Göçü: Aras Kuş Cenneti'nde 3 Binden Fazla Kuş Halkalandı

HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Kuş göçünün başlamasıyla Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yoğunluk yaşanıyor.

KuzeyDoğa Derneği ve göç çalışmaları

KuzeyDoğa Derneği tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aras Kuş Cennetinde sürdürülen kuş araştırma, halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en önemli kuş göç rotalarından biri olan Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde yer alan merkezde, kuzey bölgelerinde sonbaharın etkili olmasıyla yoğunluk artışı gözleniyor.

Merkezdeki gönüllüler ve kuş bilimciler, ağlara takılan günlük 200 ila 300 arası kuşu inceledikten sonra halkalarını takıp doğal ortamlarına bırakıyor.

6 Ağustos'ta başlayan sonbahar sezonunda bugüne kadar 75 türden 3 binden fazla kuş halkalandı. Merkezde yılın son çalışması olan sonbahar sezonu, kuşların göçünü tamamlamasıyla son bulacak.

Halkalama süreci ve gözlemler

Merkezin araştırmacılarından Selin Güner, AA muhabirine gün doğumundan gün batımına kadar her saat başında ağları incelediklerini söyledi. Kuşların halkalanma sürecine dair Güner'in aktardıkları şöyle:

"Ağlarımızı kontrole gidiyoruz. Kuş varsa, tabii ki tecrübemiz varsa bu kuşları ağlardan çıkartıyoruz. Sonrasında özel kuş torbalarımız var, o torbalara koyup istasyonumuza getiriyoruz, halkacı arkadaşımıza veriyoruz, o da halkalama işlemini yapıyor."

Güner, halkanın üstünde özel bir seri numarası bulunduğunu belirterek: "Yani dünya çapında belirlenmiş bir standart var. Orada her kuşun bileğinin boyutuna göre belirli bir halka boyutu var. Bunların farklı isimleri var, mesela RB, JD gibi. Halkanın seri numarası var, o halkaların serisi 0'dan 99'a kadar gidiyor." dedi.

Güner halkalamayı genellikle göç süreçlerinde yaptıklarını vurgulayarak, "İlkbaharda kuşlar güneyden kuzeye uçuyor, sonbaharda şu an mesela kuzeyden güneye, yani daha sıcak bölgelere gidiyorlar. Bu süreçte halkalama işini yapıyoruz. Özellikle kuşların ağlara gelme artışı genellikle havalar yağışlı olmadan önce veya sonrasında oluyor. Şu an kuşların sayısı daha da artıyor. Sezon olarak şu an 3 bin kuş halkaladık, 75 türümüz var. Ara ara farklı türler geliyor, onları sisteme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

