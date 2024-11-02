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Iğdır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 00:15
Iğdır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Iğdır'da Trafik Kazası

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bariyere çarpan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi, iki yolcu ise yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Ş.T. yönetimindeki 34 RY 9747 plakalı otomobil, Tuzluca ilçesinin Köprübaşı köyü çıkışında bulunan köprü bariyerlerine çarptı.

Kaza sonrası, sürücü araçta sıkıştı ve olay yerine sevk edilen AFAD ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak, ne yazık ki S.T. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların Durumu

Araçta bulunan Y.B. ve V.Z. adlı yolcular ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine Iğdır Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri...

Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri...

Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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