Iğdır'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Iğdır'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Devrildi
Iğdır'da meydana gelen bir trafik kazasında, Fatma Nur A. yönetimindeki 34 GNE 892 plakalı otomobil, Enver Paşa Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Bu talihsiz kaza sonucunda sürücü yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Iğdır Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Yaralının sağlık durumuna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, devrilen aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.