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Iğdır'da Tuz Mağaraları'nda 25 Bin Kişiyle Festival Coşkusu

Iğdır'daki Tuz Sabun Festivali, 25 bin ziyaretçi ile büyük ilgi gördü, bölgenin tanıtımına katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:20
Iğdır'da Tuz Mağaraları'nda 25 Bin Kişiyle Festival Coşkusu

Iğdır'da Tuz Mağaraları'nda Festival Coşkusu

Iğdır'da yer alan Tuz Mağaraları, bu yıl düzenlenen Tuzluca Festivali ile 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 11-15 Eylül tarihleri arasında Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik, bölgenin tanıtımını yapmak ve yerel halkı buluşturmak amacıyla düzenlendi.

Tuz Dağı'nda Unutulmaz Bir Deneyim

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden biri olan Tuz Dağı'nın 80 metre altında, çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen Tuzluca Festivali, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde, yazarlar, sanatçılar ve çocuklar için birçok etkinlik yapıldı. “Festivalimiz çok dolu geçti”

Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, etkinliğin oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirtti. Yılmaz, “Gördüğümüz kadarıyla Ağrı, Kars ve çevre illerden yoğun bir katılım oldu. 25 bin kişinin festivalimize katılması sevindirici.” sözlerini sarf etti.

Sanat ve Eğitim Etkinlikleri

Festivale katılan yazarlar, tarihi bir mekanda ilk kez söyleşi yapmanın etkileyici olduğunu söylediler. Yılmaz, önümüzdeki yıl daha da kapsamlı etkinlikler planladıklarını duyurdu. “Türkiye'de bir mağara festivali yapılabileceğini gösterdik,” diyen Yılmaz, bu tür etkinliklerin bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında...

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında...

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında...

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında...

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında...

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında...

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nda, yerin 80 metre altında mağarada gerçekleştirilen Tuzluca Fest'i 25 bin kişi ziyaret etti.

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