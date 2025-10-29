İğdır'da Tuz Mağaralarında 29 Ekim Voleybol Turnuvası

Tuzluca'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlaması

Iğdırın Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaralarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir voleybol turnuvası düzenlendi. Etkinlik; Valilik, Tuzluca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yer altındaki galerilerde yapılan turnuvanın ilk maçını Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz ve protokol üyeleri başlattı.

8 takımın mücadele ettiği organizasyonda, Kamışlı köyünün takımı rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Vali Ercan Turan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Iğdır'ın her yerinde Cumhuriyet Bayramı'mız büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tuzluca Tuz Mağaramızda düzenlenen bu özel voleybol turnuvası, hem Cumhuriyet'imizin 102. yılı anısına hem de sağlık açısından önemli bir etkinlik oldu. Tuz Mağarası akciğer sağlığı için faydalı, astım hastalığına iyi gelen bir yer. Sporla birleşince bu etkinliğin sağlık yönü daha da arttı. Burada spor yaparken adeta nefeslerimizin açıldığını hissettik. İnşallah bu tür spor faaliyetlerini düzenli hale getireceğiz."

Necmettin Sayhan, Kamışlı köyü takımından şampiyonluk sonrası, "4-5 maç yaptık ve şampiyon olduk. Köyümüz adına büyük bir onur. Kamışlı olarak her turnuvada olduğu gibi burada da birinci olduk. İlk kez böyle bir ortamda oynadım, gerçekten çok güzeldi ve eğlenceliydi." dedi.

