Iğdır'da UMKE Ekiplerinden Enkazda Arama Kurtarma Tatbikatı

Iğdır'da AFET Tatbikatı

Iğdır'da gerçekleştirilen afet tatbikatı, Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Katılımcılar ve Eğitim Süreci

Iğdır, Kars ve Ardahan'dan gelen UMKE ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle 3 günlük bir eğitim programına katıldı. Toplamda 34 personel ve 11 eğitmen bu önemli tatbikatta görev aldı.

Senaryo Tabanlı Uygulama

Tatbikat sırasında, enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için senaryo gereği simüle edilmiş durumlarda çalışan ekipler, yaralılara ilk müdahale yaptı ve ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Hazırlığın Önemi

Bu tatbikat, UMKE üyelerinin olası afet durumlarına karşı daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği bu çalışma, arama kurtarma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.