DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

Iğdır'da UMKE Ekiplerinden Enkazda Arama Kurtarma Tatbikatı

Iğdır'da UMKE ekipleri, çevre illerden gelen katılımcılarla birlikte afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:33
Iğdır'da UMKE Ekiplerinden Enkazda Arama Kurtarma Tatbikatı

Iğdır'da AFET Tatbikatı

Iğdır'da gerçekleştirilen afet tatbikatı, Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Katılımcılar ve Eğitim Süreci

Iğdır, Kars ve Ardahan'dan gelen UMKE ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle 3 günlük bir eğitim programına katıldı. Toplamda 34 personel ve 11 eğitmen bu önemli tatbikatta görev aldı.

Senaryo Tabanlı Uygulama

Tatbikat sırasında, enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için senaryo gereği simüle edilmiş durumlarda çalışan ekipler, yaralılara ilk müdahale yaptı ve ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Hazırlığın Önemi

Bu tatbikat, UMKE üyelerinin olası afet durumlarına karşı daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği bu çalışma, arama kurtarma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
7
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz