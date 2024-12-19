İğdır'da Üniversite Öğrencilerinden Ağrı Dağı'na Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakma Faaliyeti

İğdır Üniversitesi Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri, akademisyenleriyle birlikte, Ağrı Dağındaki yaban hayvanları için et ve yem bıraktı. Kışın zorlu geçtiği bu bölgede, doğadaki hayvanların da unutulmadığı bu faaliyet, önemli bir sosyal sorumluluk örneği sergiliyor.

Yaban Hayvanlarının Beslenmesine Destek

Öğrenciler, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Dağına çıkarak, karla kaplı kırsal alanlarda belirlenen noktalara yırtıcılar için et, kuşlar için ise yem bıraktı. Etkinliğe, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Rektör Alma, etkinlikle ilgili olarak, "Bölgenin yaban hayatı açısından oldukça zengin olduğunu" belirtti. Kış şartlarının ağır geçtiği dönemlerde yüksek rakımlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının Iğdır Üniversitesi yerleşkesine kadar indiğini ifade eden Alma, "Biz de bu zinciri kırmak adına böyle bir etkinlik yaptık," dedi.

Her yıl gerçekleştirilen bu doğaya yem bırakma faaliyetinin rutin hale geleceğini vurgulayan Rektör Alma, bu tür etkinliklerle öğrencilerin doğa ile bütünleşmelerini sağlamak istediklerini söyledi. "Her şey dersten ibaret değil, bu tabiatla bütünleşmek adına yapılan insani bir faaliyet,” diye ekledi.

Doğaya Katkı ve Uygulamalı Eğitim

Bölümde görevli Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit de, aç kalan hayvanların besin bulmak için şehir merkezine inebildiğini, bu durumun hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı. Doğal alanlara yem bırakarak bu riski azaltmayı amaçladıklarını aktaran Yiğit, "Öğrencilerimiz de burada bize eşlik ediyorlar. Hem yerinde uygulamalı eğitim gerçekleştiriyoruz, hem de doğaya bir katkımız olmuş oluyor," şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sitem Avin, bu deneyimin kendileri için hem eğitici bir faaliyet hem de insani bir görev olduğunu ifade etti.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri, akademisyenlerle yaban hayvanları için Ağrı Dağı'na et ile yem bıraktı.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri, akademisyenlerle yaban hayvanları için Ağrı Dağı'na et ile yem bıraktı.