Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Iğdır'da Uyuşturucu Bulunan Otomobilde 2 Gözaltı

Iğdır'da, iyb 1 kilogram kubar esrar bulunan bir otomobildeki 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayın ardından, araçta bulunan 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.