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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:20
Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu, 6 şüpheliyi gözaltına alarak dikkatleri bir kez daha uyuşturucu madde ticareti üzerine çekti. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla şüphelileri takibe aldı.

Operasyon Sonuçları

Yapılan operasyon neticesinde M.Ş.K, İ.A, M.T, A.Y, G.K. ve C.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda;

  • 401 kullanıma hazır sentetik uyuşturucu,
  • 160 paket gümrük kaçağı sigara,
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 160 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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