Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Iğdır Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır merkezli olarak gerçekleştirilen ve Tuzluca İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, 6 zanlı tutuklandı. Bu operasyon, uyuşturucu madde ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Operasyondan Detaylar

Polis ekipleri, Iğdır, Balıkesir ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyona girişti. Yapılan çalışmalarda, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Zanlılar Hakim Karşısında

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Operasyonda bulunan adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.