İğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

İğdır merkezinde düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı; çok sayıda sentetik hap, esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:51
İğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

İğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve ele geçenler

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, kent merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı takibe alındı.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının adresine...

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar