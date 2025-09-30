İğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve ele geçenler

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, kent merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı takibe alındı.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

