Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği öne sürülen şüphelinin ikametine baskın düzenlendi. Operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasadışı maddelerin yanı sıra, ekipler 2 ruhsatsız tabanca, 29 mermi ve 1 adet kalaşnikof şarjörü de buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Zanlının adresine düzenlenen operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 29 mermi ve 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Operasyonda, narkotik köpeği de yer aldı.