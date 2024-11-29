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Iğdır'da Yıkılan Evine Konteyner Ev Hediye Edildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, evi yıkılan Yazar Artan'a eşyalı konteyner ev verildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:51
Iğdır'da Yıkılan Evine Konteyner Ev Hediye Edildi

Iğdır'da Yıkılan Evi İçin Konteyner Ev Yardımı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde, yıkılan toprak evinden sonra barakada yaşamaya devam eden 56 yaşındaki Yazar Artan'a, eşyalı konteyner ev hediye edildi.

Yaz aylarında yaşadığı evin yıkılmasıyla zor günler geçiren Artan, köyde yalnız yaşamakta ve zor şartlarda baraka içerisinde hayatını sürdürmekteydi. AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, köyde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Artan'ın durumunu öğrenince harekete geçti.

Artan'a yardım eli uzatan Alagöz, ona içinde eşyaların da bulunduğu bir konteyner ev hediye etti. Bu destekle Yazar Artan, artık daha sıcak bir ortamda yaşamaya başladı.

Yazar Artan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Evimin yıkılmasından sonra imkansızlıklar nedeniyle yeni bir ev yapamamıştım. Bu yüzden barakada kalmak zorunda kaldım. Şu anda Cantürk Alagöz'ün bana sağladığı konteyner ev sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştum. Aylardır soğuk havada kalıyordum. Cantürk Bey'in bana hediye ettiği bu evde hiçbir eksiğim yok. Tüm Iğdır halkı gibi ben de vekilimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşadığı toprak evi yıkılan Yazar Artan'a, eşyalı...

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşadığı toprak evi yıkılan Yazar Artan'a, eşyalı konteyner hediye edildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşadığı toprak evi yıkılan Yazar Artan'a, eşyalı...

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşadığı toprak evi yıkılan Yazar Artan'a, eşyalı konteyner hediye edildi.

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