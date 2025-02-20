Iğdır'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler karla mücadele için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:23
Iğdır'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Iğdır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Iğdır'da yaşanan yoğun kar yağışı, ulaşımı büyük ölçüde aksatıyor. Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, kara yollarında zorluğa yol açarak, doğru ulaşım sağlamakta güçlük yaşatıyor.

Kara Yollarında Aksamalar

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolu üzerinde ciddi aksamalara neden oldu. Özellikle Ağrı Dağı ve Pamuk Geçidi bölgelerinde trafik kontrollü bir şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri, kış koşullarıyla mücadele etmek için gece gündüz çalışmalara devam ediyor.

Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde bağlı 12 ve Tuzluca ilçesine bağlı 39 köyün yolu severin ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, kapalı köy yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, en kısa sürede yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu....

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağrı Dağı ve Pamuk Geçidi bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu....

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağrı Dağı ve Pamuk Geçidi bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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