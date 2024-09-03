Iğdır'da Yolcu Otobüsü Devrildi, İki Yaralı

Iğdır'da Yolcu Otobüsü Kazası

Iğdır'da meydana gelen bir kaza sonucunda, Gürcistan'dan gelen bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, Nahçıvan yolu üzerindeki Taşburun köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Sırasında Yaralananlar

GS 922 SS plakalı otobüsün sürücüsünün kimliği henüz bilinmemekte. Kazada, yolcular arasında bulunan Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev ve Azerbaycan vatandaşı Süleyman Kerimov yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Yaralıların Durumu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Otobüsün içerisinde sürücüyle birlikte toplamda üç kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın nedenine dair detaylar henüz bilinmiyor.