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Iğdır'daki 270 Okula Kahve ve Çay Makinesi Desteği

Hayırsever iş insanları, Iğdır Vakfı aracılığıyla 270 okula çay ve kahve makineleri hediye etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:46
Iğdır'daki 270 Okula Kahve ve Çay Makinesi Desteği

Iğdır'daki Okullara Kahve ve Çay Makinesi Hediye Edildi

Iğdır Vakfı, Iğdır il sınırları içinde bulunan toplam 270 okula, öğretmenlerin kullanması için çay ve kahve makinesi hediye etti. Ankara'da kurulan vakıf, Iğdır'da eğitim projeleri aracılığıyla öğrencilere destek olma faaliyetlerine devam ediyor.

Hayırsever İş İnsanlarının Katkısı

Bu anlamlı projede, iş insanları Metehan Göleli, Mehdi Şeren ve Hidayet Yıldırım gibi hayırseverlerin özverili katkıları gerçekleşti. Okullardaki öğretmenlerin yararlanması hedeflenen kahve ve çay makineleri, bardak ve fincan takımlarıyla birlikte teslim edildi.

Malzemelerin Dağıtımı ve Vali’nin Konuşması

Malzemelerin teslimat programı, Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlendi. Programa katılan Vali Ercan Turan, Iğdır Vakfı’nın hayırseverlikteki rolünü vurgulayarak, "Iğdır Vakfı, yerel katkılarıyla gerçekten önemli işler yapıyor. Eğitim alanında sağladıkları destekle gurur duyuyoruz," dedi.

Iğdır Vakfı'nın Misyonu

Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor, vakfın 2019 yılında vatan sevgisi esas alınarak kurulduğunu belirtti. Zor, "Başlangıcımız 10 öğrenciyle oldu, şu anda 530 üniversite öğrencisine burs vermekteyiz. Bu yıl 700 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu girişim, öğretmenlerin gün içinde bir fincan çay veya kahve eşliğinde çalışmalarında olumlu katkılar sunmayı umuyor. 270 okulda öğretmenlerin yaşam standartlarını artırmayı amaçlayan Iğdır Vakfı, eğitim alanında daha birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

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