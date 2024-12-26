Iğdır'daki Üçkaya Gölü Dondu: Doğa Tutkunları İçin Yeni Bir Cennet

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün Yüzeyi Buz Tutdu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan Üçkaya Gölü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Soğuk havanın etkisiyle bölgedeki birçok akarsu ve göl de buzla kaplandı.

Doğa tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği bu bölgeye gezi düzenleyen Ali Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekibimizle birlikte, buz tutan gölün üzerinde yürüdük. Üçkaya Gölü’nün bu hali doğa sporları için oldukça verimli. Yaz ve kış sporlarının yapılabileceği bir yer olarak dikkat çekiyor," dedi.

Öztürk, özellikle Tuzluca ilçesi ile Buruksu köyleri arasında yer alan bu alanın tanıtımını amaçladıklarını aktardı. Yaz mevsiminde kampçılığın da yapıldığı bu göl, doğaseverleri ağırlamak üzere bekliyor.

Diğer bir doğa tutkunu Volkan Kutluca ise her mevsim ilgi çeken bu gölün, buz tutan haliyle de kesinlikle görülmesi gereken bir yer olduğunu dile getirdi. Doğa tutkunlarını bu benzersiz manzarayı keşfetmeye davet etti.

Iğdır'da soğuk hava nedeniyle birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. Doğa tutkunlarının gezdiği Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.

Iğdır'da soğuk hava nedeniyle birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. Doğa tutkunlarının gezdiği Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.