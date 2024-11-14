Iğdır'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlandı

Iğdır'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yılı

Iğdır, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Tören, İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Törenin Detayları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı katılımcılara iletildi. Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, konuşmasında Iğdır'ın kurtuluşunu iman, inanç ve vatan sevgisiyle dolu kahramanların sağladığını belirtti.

Yiğit, "Verilen mücadele, yalnızca topraklarımızı değil, gelecek nesillerin onurunu ve özgürlüğünü de kurtarmıştır. Bu topraklarda verilen mücadele, vatan müdafaası olmasının yanı sıra bir inanç ve dirilişin simgesidir." şeklinde konuştu.

Programın Devamı

Konuşmaların ardından, etkinlikler şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Törene; Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, askerler, polisler, öğrenciler ve halk katıldı.

Saygı Yürüyüşü

Katılımcılar, törenin ardından Şehitler Caddesi üzerinde yer alan Mehmet Çavuş Anıtı'na saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada bulunan şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.