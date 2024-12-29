Iğdır Şehir Hastanesi, Komşu Ülkelere Sağlık Hizmeti Verecek

Iğdır'da gerçekleştirilecek olan 400 yataklı Şehir Hastanesi, sadece kente değil, komşu il ve ilçelere de hizmet vermeyi amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek hastane, Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alması nedeniyle bu bölgedeki sağlık hizmetlerini önemli ölçüde güçlendirecek.

Hastanenin yapımının 2025'in ilk günlerinde başlaması planlanıyor. Mevcut hastanenin ve bitişiğindeki 61 dönümlük alan üzerinde yükselecek olan Iğdır Şehir Hastanesi; 140 poliklinik, 75 yoğun bakım ünitesi, 72 acil yatak ve 15 ameliyathaneyle donatılacak.

Yaklaşık 20 bin metrekare oturum alanı ve 105 bin metrekare kapalı alan ile 600 araçlık otoparka sahip olması beklenen hastane, komşu il ve ilçelerin yanı sıra yurt içinden de 400 bin kişilik bir nüfusa hizmet vermeyi hedefliyor.

Iğdır'ın stratejik konumu, Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'dan gelen hastaları da ağırlayarak ülkenin sağlık turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, hastanenin acil durumlarda yatak sayısının 600'e kadar çıkarılabileceğini belirtti. Bağcı, “Bölgedeki sağlık sorunlarını yüzde 90 oranında çözecektir” diye ekledi.

Hastane sayesinde, özellikle Nahçıvan'dan gelen ciddi hasta sirkülasyonu göz önüne alındığında, Erzurum'a yapılan hasta sevklerinin ortadan kaldırılması bekleniyor. Bağcı, modern altyapı ve tıbbi donanım ile sağlık sorunlarının burada çözüleceğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Bağcı, hastane için yapılan çalışmaların büyük bir heyecan yarattığını ifade ederek, “Ciddi bir yatırım yapılıyor ve bu hastane, bölge halkı için büyük bir umut olacak” dedi.