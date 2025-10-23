Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Patlayıcı Madde Tatbikatı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda patlayıcı madde tatbikatı düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:26
Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda "patlayıcı madde tatbikatı" düzenlendi.

Tatbikatın Amacı ve Kapsamı

Tatbikat, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında yılda bir kez gerçekleştirilen uygulamalar dizisinin parçası olarak yapıldı. Etkinlikte, havalimanı güvenliğinin güçlendirilmesi ve acil durumlara hazırlık amaçlandı.

Uygulama ve Müdahale

Senaryo gereği havalimanına yapılan patlayıcı madde ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri hızla sahaya girerek geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmada tespit edilen şüpheli çanta, robot yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındı.

Güvenli alana getirilen çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Tatbikat sırasında ekipler arası iletişim ve koordinasyon test edildi, müdahale süreçlerinin etkinliği değerlendirildi.

Tatbikatla havalimanı güvenliğinin güçlendirilmesi, ekipler arası koordinasyonun geliştirilmesi ve olası tehditlere karşı müdahale süreçlerinin hızlandırılması hedeflendi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda "patlayıcı madde tatbikatı" düzenlendi. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında yılda bir kez gerçekleştirilen tatbikatta, güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve acil durumlara müdahale kabiliyetleri test edildi.

