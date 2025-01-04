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Iğdır Tuz Terapi Merkezi Kış Aylarında Turistlerin Gözdesi Oluyor

Iğdır Tuz Dağı'ndaki iç mekanlar, kışta da turistleri çekmeyi başarıyor. Yeni yıl tatilini burada geçiren ziyaretçiler, terapi merkezinden ve doğal güzelliklerden memnun.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:18
Iğdır Tuz Terapi Merkezi Kış Aylarında Turistlerin Gözdesi Oluyor

Iğdır Tuz Terapi Merkezi Kış Turizminde İlgi Odağı

Iğdır'daki Tuz Dağı'nın derinliklerine inen kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, kış aylarında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, yerin metrelerce altında, tamamen tuzdan oluşan duvarlar, tavanlar ve tabanlarla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gelişmelerle Yılın Her Mevsimi Ziyaretçi Akını

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığı tarafından yapılan çevre düzenlemeleri ve ışıklandırma sayesinde, terapi merkezi yılın her mevsiminde yoğun ilgi görmekte. Kış aylarında da bu mağaralar, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren bir merkez olarak kendine ziyaretçi çekiyor.

Uluslararası Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

Doğu Anadolu Bölgesi turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, özellikle Azerbaycan ve İran kaynaklı ziyaretçiler, bu doğal güzellikleri keşfetme fırsatını değerlendiriyor. Azerbaycan'dan gelen turizm rehberi Yıldız Aliyeva, yeni yıl tatilini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini ve Tuz mağarasını ziyaret ettiğini belirtti.

Aliyeva, "Nahçıvan'da bir Tuz Terapi Merkezi var, ama buraya gelerek beklentimizin üstünde bir güzellik gördük. Buranın turizm potansiyeli oldukça yüksek," diyerek bölgedeki tarihi ve kültürel değeri vurguladı.

Azerbaycan'dan Gelen Ziyaretçiler

Bir diğer ziyaretçi Seyda Ceferova, "Yılbaşı tatilimi kardeş ülke Türkiye'de geçirmeyi planlıyordum ve burayı çok sevdim. Tuz mağarası muhteşem, herkese buraya gelmesini tavsiye ederim. Burası Allah'ın bir nimeti, burada olmaktan çok mutluyum," şeklinde konuştu.

Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar...

Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, kışa rağmen ilgi görüyor.

Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar...

Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, kışa rağmen ilgi görüyor.

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