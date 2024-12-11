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Iğdırlı Dağcılar Zirvede 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nü Kutladı

Iğdırlı dağcılar, 11 Aralık Dünya Dağ Günü kapsamında Kızıldağ'a tırmanarak zirvede coşkuyla kutlama yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:24
Iğdırlı Dağcılar Zirvede 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nü Kutladı

Iğdırlı Dağcılar Zirvede 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nü Kutladı

Iğdırlı dağcılar, 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama gerçekleştirdi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte, Kuzey Doğu Zirve Dağcılık Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile Kağızman Dağcılık Kulübü'nden oluşan 9 dağcı, sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya geldi ve tırmanışa başladı.

Dağcılar, Aras Vadisi'nden başlayarak 5 kilometrelik parkuru yaklaşık 4 saatte tamamlayarak Kızıldağ'ın zirvesine ulaştılar.

Dağcılardan Ali Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "11 Aralık Dünya Dağ Günü kapsamında tırmanış faaliyeti düzenledik. Burada, Ermenistan sınırına sıfır noktada, hem Kars ile Iğdır'ın tam ortasında bulunuyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu, bu etkinliğe katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum ve tüm dağcıların gününü kutluyorum" dedi.

Dağcı Harun Cengiz ise, "Bugünkü etkinliğimizde 5 kilometrelik bir parkurda tırmanış yaptık, keyifli bir etkinlikti. Tüm dağcıların gününü kutluyoruz" diye konuştu.

Zirvede Türk Bayrağı açan dağcılar, 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nü coşkuyla kutladıktan sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan...

Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.

Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan...

Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.

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