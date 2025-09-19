İGEF'25 Gala Yemeği Başkentte Bir Araya Getirdi

İGEF'25 katılımcıları ATO Congresium'da düzenlenen gala yemeğinde buluştu; 14 ülkeden delegasyonlar ve İGEF Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan konuştu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:05
ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte 14 ülkeden delegasyonlar buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF'25) katılımcıları, gala yemeği programında bir araya geldi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen programda, 14 ülkeden içişleri bakanlıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatları temsilcileri yer aldı.

Programın açılışında konuşan İGEF Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, yurt içinden ve dışından fuara katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin ürettiği iç güvenlik ekipmanlarını sergilemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Erdoğan, gelecek yıl ekim ayında daha çok firma ve yabancı delegasyonla İGEF'26'yı gerçekleştireceklerini söyledi.

Dün ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, yarın sona erecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF'25) katılımcıları, gala yemeği programında bir araya geldi. İGEF Yönetim kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen programda konuşma yaptı.

