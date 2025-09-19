İGEF'25 Gala Yemeği Başkentte Bir Araya Getirdi

ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte 14 ülkeden delegasyonlar buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF'25) katılımcıları, gala yemeği programında bir araya geldi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen programda, 14 ülkeden içişleri bakanlıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatları temsilcileri yer aldı.

Programın açılışında konuşan İGEF Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, yurt içinden ve dışından fuara katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin ürettiği iç güvenlik ekipmanlarını sergilemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Erdoğan, gelecek yıl ekim ayında daha çok firma ve yabancı delegasyonla İGEF'26'yı gerçekleştireceklerini söyledi.

Dün ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, yarın sona erecek.

