İğneada Açıklarında Hamsi Bolluğu, Balıkçıları Sevindiriyor

İğneada'da Hamsi Bolluğu Balıkçıları Sevindiriyor

Kırklareli'nin İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu, balıkçıların yüzlerini güldürüyor. Kar yağışı ve soğuk havanın ardından bölgeye göç eden hamsi, teknelerin avına dönüşüyor.

Bölgeye Yönelik İlgi Artıyor

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den pek çok balıkçı, yaklaşık iki ay önce hamsi bolluğunun etkisiyle rotalarını İğneada'ya çevirdi. Hava koşullarının soğumasıyla birlikte hamsinin yoğunlaştığı bölgede balıkçılar, kasa kasa hamsi avlayarak limana dönüyor.

Hamsi Avı Bereket Getiriyor

Balıkçı Fuat Çetin, İğneada açıklarında yoğun şekilde hamsi avladıklarını belirterek, “Havanın soğuması ve rüzgarın etkisiyle hamsi buraya geldi,” dedi. Hamsi bolluğunun bir süre daha devam edeceğini ve bu durumun fiyatları düşüreceğini öngördüğünü ifade eden Çetin, “Bu yıl güzel bir balıkçılık oldu, herkes de hakkını alır,” sözlerine yer verdi.

Karadeniz'deki Temizlik Hamsiyi Çekiyor

Yalovalı balıkçı Emin Gültekin, bu yıl hamsinin bol olmasının Karadeniz'in temiz olmasından kaynaklandığını söyledi. Gültekin, soğuk havaların hamsiyi Bulgar sınırından Türkiye'ye çektiğini vurguladı. “700 kasa balık avladık, çok mutluyuz,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Balıkçıların Kazancı Artıyor

Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Baykan, Türkiye’nin dört bir yanındaki balıkçıların İğneada’ya yönelerek güzel bir avcılık yaptığını belirtti. Baykan, “Bu yıl hamsi ve palamut açısından oldukça bereketli geçti,” dedi. Hamsinin bölgeye girmesi ile balıkçıların kasaları dolduğu gibi, kazançlarının da arttığını açıkladı.

Liman Problemi

Ancak balıkçıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, İğneada limanının küçük oluşu. Baykan, limanın yeniden yapılandırılması gerektiğini ve bu durumda balıkçıların zorlandığını ifade etti. “Bu nedenle yer bulamayıp diğer bölgelere gitmek zorunda kalıyoruz,” diye ekledi.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar hamsi bolluğundan memnun. İğneada açıklarında avlanan Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'li balıkçıların büyük bir bölümü kasalar dolusu hamsiyle limana geiiyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar hamsi bolluğundan memnun. İğneada açıklarında avlanan Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'li balıkçıların büyük bir bölümü kasalar dolusu hamsiyle limana geiiyor.