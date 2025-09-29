İğneada'da Lüfer Bereketi: Balıkçılar Kasaları Doldurdu

İğneada'da balıkçılar, Karadeniz'de avladıkları kasalar dolusu lüferle limana döndü; iki gündür bol av olduğunu belirtiyorlar.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:02
İğneada'da Lüfer Bereketi: Balıkçılar Kasaları Doldurdu

Kırklareli Demirköy'de Karadeniz'den bol av

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, kasalar dolusu lüfer ile kıyıya döndü.

Karadeniz açıklarına serilen ağlara takılan yoğun lüfer, balıkçı teknelerine bereket kattı. Yoğun mesai harcayan tayfalar, kasaları dolduran balıkları limanda bekleyen kamyonlara yükledi.

Balıkçılardan Nurcan Tınmaz, AA muhabirine iki gündür denizde lüferin bol olduğunu söyledi.

Tınmaz, lüfer bereketinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, bu yıl lüferden umutlu olduklarını kaydetti.

Öte yandan Tınmaz, ağlarında henüz hamsi ve palamut görmediklerini dile getirdi.

