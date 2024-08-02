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İğneada Sel Felaketi Davası Devam Ediyor

Kırklareli İğneada'daki sel felaketiyle ilgili davada sanıkların durumu görüşüldü. 6 hayatını kaybeden mağdurlardan yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:07
İğneada Sel Felaketi Davası Devam Ediyor

İğneada'daki Sel Olayında Yeni Gelişmeler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen sel felaketi, ruhsatsız bir kamp alanında yaşanan trajediyle yeniden gündeme geldi. 6 vatandaşın yaşamını yitirmesine sebep olan olayla ilgili davada, işletmeci Bülent B. ve diğer 3 sanık hakkında süren yargılama devam etti.

Duruşmada Yaşananlar

Hukuk mücadelesinin sürdüğü Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar SEGBİS ile katıldı. Müştekiler, olay sırasında yaşadıkları travmaları dile getirirken, salonda yoğun duygusal anlar yaşandı. 5 yaşındaki Mila Duman'ın duruşmadaki ifadesi ise herkesin yüreğini dağladı. Duman, sel sırasında aile üyelerinin yanındayken yaşadığı korkuları anlattı. Sözlerini paylaşan Mila Duman:

"Sular yükseldiğinde babam, annem, Kerem abim ve yaşlı bir teyze vardı. Sular beni götürdü, güvenlik ekipleri beni kurtardı."

Müşteki avukatları, mağdurların yaşadığı bu travmanın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki Hüseyin Duman, sanığın bilinçli taksirle yargılanmasından çok, olası kastla yargılanmasını istedi.

Sanık Bülent B.'nin Savunması ve Tepkiler

Sürece dair savunma yapan sanık Bülent B., olayın doğal afet sonucunda meydana geldiğini öne sürdü. Savunmasında, "Bu bir kader" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddetti. Müşteki Safiye Yaşa, sanığın bu ifadelerine tepki göstererek, "Senin yüzünden bu kız bu psikolojide yaşıyor. Katilsin!" dedi.

Tazminat ve Kararlar

Davada savcı, sanıkların tutukluluk halleri ile ilgili mütalaasını sundu. Bülent B.'nin tutukluluk halinin devamı, diğer sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Duruşma, 4 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Sonuç ve Mağdurların Kayıpları

5 Eylül 2023 tarihinde İğneada'da meydana gelen sel felaketinde, kamp tesisinde konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek, Suna Duman, Ümit Solmaz ile Selman ve Mihriban Bağış hayatlarını kaybetmişti. Bu olay, selin yıkıcı sonuçlarının unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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