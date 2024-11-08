İğneada Sel Felaketi Davasında Cezalar Açıklandı

İğneada'daki Sel Felaketi Davasında Karar Verildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ruhsatsız kamp alanında bulunan 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, işletme sahibine 11 yıl 3 ay, diğer iki sanığa 7 yıl 6'ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bir sanığın beraatine hükmetti.

Dava Süreci ve Savunmalar

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bülent B. katılırken, tutuksuz sanıklar Büşra G., Cenan A. ve Sevcan U. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Olaydan hayatını kaybedenlerin aileleri de duruşmada hazır bulundu.

Duruşma sırasında gözyaşları içinde savunma yapan Bülent B., suçlamaları reddederek işletmeyi kurmadan önce gerekli izinleri aldığını savundu. "İnsan kendi canına, çocuklarının canına kastedecek bir yatırımın içine girer mi?" diyerek yaşanan afetin öngörülemez olduğunu ifade etti.

Müştekilerin Tepkileri

''Ben bittim, anlamsız bir hayat yaşıyorum'' diyen Safiye Yaşa ise, sanığın 'katil' olduğunu ve gereken cezanın verilmesini istedi. Mahkeme başkanının sakıncalı davranışlarda bulunan taraflara uyarıda bulunması dikkat çekti.

Kararın Açıklanması

Bir süreliğine ara verildikten sonra, mahkeme sanıklar hakkında kararını açıkladı. Bülent B. için "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, diğer sanıklar Cenan A. ile Büşra G. için 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Sevcan U. ise beraat etti.

Verilen ceza aileler tarafından yetersiz bulunarak, mahkeme heyetine tepki gösterildi. Sanık ve müştekiler arasında adliye bahçesinde tartışmalar yaşandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, işletme sahibine 11 yıl 3 ay, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda davanın karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi müştekiler açıklamada bulundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, işletme sahibine 11 yıl 3 ay, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda davanın karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi müştekiler açıklamada bulundu.