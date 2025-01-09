İHH 2024'te 15 Ülkede 1185 Su Kuyusu Açtı

İHH, 2024 yılında 15 ülkede açtığı 1185 su kuyusuyla günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:08
İHH 2024'te 15 Ülkede 1185 Su Kuyusu Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

Vakıt tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır su kuyusu çalışmaları yürüten İHH, bu yıl Afrika ve Asya'daki 15 ülkede 1185 su kuyusunu faaliyete geçirdi. Açılan su kuyuları sayesinde, Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Malavi, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo ve Uganda'da günde 500 binden fazla insan temiz suya ulaşma imkânı buldu.

Ayrıca, İHH, 2024 yılında 9 ülkede inşasına başladığı 180 su kuyusunun çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 2000 yılından bu yana 42 ülkede 15 bin 389 su kuyusu açan İHH, bu kuyulardan milyonlarca insanın faydalandığını belirtti.

Temiz suya ihtiyaç duyan bölgelerde açılan su kuyuları, halkın hem içme suyunu temin etmesine yardımcı olmakta hem de tarım ve hayvancılık gibi geçim kaynaklarına katkı sunmaktadır.

Hayırseverler, su kuyusu projelerine destek olmak için İHH'nın internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı
3
Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı
4
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
5
Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
7
Karabük'te Kış Ayında İncir Meyvesi Verdi!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi