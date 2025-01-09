İHH 2024'te 15 Ülkede 1185 Su Kuyusu Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

Vakıt tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır su kuyusu çalışmaları yürüten İHH, bu yıl Afrika ve Asya'daki 15 ülkede 1185 su kuyusunu faaliyete geçirdi. Açılan su kuyuları sayesinde, Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Malavi, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo ve Uganda'da günde 500 binden fazla insan temiz suya ulaşma imkânı buldu.

Ayrıca, İHH, 2024 yılında 9 ülkede inşasına başladığı 180 su kuyusunun çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 2000 yılından bu yana 42 ülkede 15 bin 389 su kuyusu açan İHH, bu kuyulardan milyonlarca insanın faydalandığını belirtti.

Temiz suya ihtiyaç duyan bölgelerde açılan su kuyuları, halkın hem içme suyunu temin etmesine yardımcı olmakta hem de tarım ve hayvancılık gibi geçim kaynaklarına katkı sunmaktadır.

Hayırseverler, su kuyusu projelerine destek olmak için İHH'nın internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.