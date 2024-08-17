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İHH 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

İHH, 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı'nı gerçekleştirdi. Tatbikata 53 ilden 1100 gönüllü katıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:35
İHH 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

İHH'nın 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü kapsamında 4. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, İstanbul’un Tuzla ilçesindeki İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nden koordine edildi.

Tatbikata Yoğun Katılım

53 ilden toplam 1100 gönüllü arama kurtarma ekibiyle tatbikata katıldı. Senaryo, Marmara Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi üzerine kurgulandı ve 125 bin ağır, 169 bin orta, 206 bin hafif hasarlı konutun bulunduğu simüle edilmiş bölgelerde gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi'nin Açıklamaları

Tatbikata katılan İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı açıklamada, “AFAD’ımızın gücü sınırlı. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın katkısına ihtiyaç var.” ifadesini kullandı. Gül, afetlerde profesyonel bir yaklaşımın önemine vurgu yaparak, afet döneminde iyi niyetin ötesinde bilgi ve disiplinin gerektiğini belirtti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın Değerlendirmesi

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “6 Şubat’ta kazandığımız tecrübelerle İstanbul depremi için bir tatbikat gerçekleşiyoruz.” diyerek, afet konusunda geçen zamanın önemine dikkat çekti. Yıldırım, her ilde arama kurtarma ekiplerinin kurulmasının gerekliliğine inandığını da sözlerine ekledi.

AFAD Yetkililerinin Görüşleri

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve AFAD İstanbul İl Müdürü Haluk Özener, afet hazırlıklarının toplumun tamamı için bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Doğal olaylar, yeterli tedbir alınmadığında afete dönüşüyor.” açıklamasında bulundular.

Program sonunda, farklı tatbikat alanlarından ekip temsilcileriyle bağlantı kurularak bilgi alındı.

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