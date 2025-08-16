İHH 5. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı Ankara'da — Elmadağ'da 6,8'lik Deprem Senaryosu

İHH 5. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı Ankara'da

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü kapsamında Ankara'da 5. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatını düzenliyor. Tatbikat, olası afetlere hazırlığı artırmak ve arama kurtarma ekiplerinin operasyonel yetkinliğini korumak amacıyla yürütülüyor.

Tatbikatın organizasyonu ve kapsamı

Tatbikat, İHH Afet Yönetimi Başkanlığınca dün başlamış olup Ankara'da 6 bölge ve 37 istasyonda eş zamanlı faaliyetlerle devam ediyor. Senaryo kapsamında Elmadağ'da, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem ve bunun Ankara'nın tamamını etkilemesi öngörülüyor.

Basın toplantısı ve katılımcılar

Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde kurulan Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına; İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AFAD İl Müdürü Soner Tüter ile diğer ilgililer ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri katıldı.

Yıldırım: Afet bilinci ve kapasite artırımı öncelik

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 17 Ağustos sonrası afet bilincinin yükseldiğini ve sivil toplumla birlikte güçlü bir arama kurtarma ağı oluşturduklarını belirtti. Yıldırım, çalışmaları "umut verici" ve "dünyaya örnek" şeklinde değerlendirerek Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan eğitim davetleri aldıklarını aktardı.

Yıldırım'ın vurguladığı ifadeler arasında şunlar yer aldı: "Sayılarımızı artırmamız lazım. Bu tatbikatlar çok güzel ama başta İHH olmak üzere önce kendimizi eleştireceğiz. Sayılarımız, Türkiye'deki afetlere veya daha büyük krizlere çok da yeterli değil. O nedenle bütün kamu kurumları, bütün sivil toplum kuruluşları buna önem vermeli. Biraz rahatlayınca ihmal ediyoruz. Bu hadiselerde istikrar, devamlılık çok önemli. Afet bilincinin artırılması, Türkiye'nin en önemli işi olacak."

Vali Yardımcısı Bilgin ve diğer yetkililerden destek mesajı

Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, afetlerin ülkenin gerçeği olduğunu, yangın, sel ve depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattı. Bilgin, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve derneklerin müdahalelerde önemli destek sağladığını belirterek "Önemli, anlamlı ve gerçeğe uygun bir tatbikatı birlikte gördük... Tatbikatımızın başarılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel de tatbikatın hayırlı olması dileğinde bulunarak, afetlerle mücadelede eşgüdümün önemini vurguladılar.

Tatbikat senaryosu, görev dağılımı ve sayısal veriler

Tatbikat senaryosuna göre gönüllüler, Elmadağ merkezli depremde 1250 ağır, 3.250 orta, 7.000 hafif hasarlı ve 750 enkaz konutun bulunduğu temsili bölgelerde doğada, suda ve şehirde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Operasyonda 1.200 arama kurtarma gönüllüsü görev alırken, İHH çatısı altında medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma, ayni bağış ve depo yönetimi grupları da faaliyet gösteriyor. Senaryoya göre açıkta kalan insan sayısı 33.000, ihtiyaç duyulan çadır sayısı ise 8.000 olarak belirlendi.

Tatbikat, ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmeyi, sahadaki müdahale kapasitesini ölçmeyi ve afet bilincini artırmayı amaçlıyor.

Tatbikat, yarına kadar devam edecek.