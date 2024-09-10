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İHH, Afganistan'da Yeni Bir Yetimhane Açtı

İHH, Afganistan'da 100 kişilik yeni bir yetimhane açarak yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:15
İHH, Afganistan'da Yeni Bir Yetimhane Açtı

İHH'nin Afganistan'daki Yeni Yetimhanesi Hizmete Girdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Afganistan'ın Gazne vilayetinde yeni bir yetimhane açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve Afganistan geçici hükümeti yetkilileri katıldı.

Hüseyin Sürmeneli Yetimhanesi

Yetimhane, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekarelik bir alanda, Hüseyin Sürmeneli ismiyle inşa edilmiştir. Bu merkezde toplam 100 yetim çocuğun barınması amaçlanıyor. Ayrıca, kampüs içerisinde erkekler için 150 kişilik ve kadınlar için 50 kişilik iki ayrı cami de bulunmaktadır. Yetimhane ile camilerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler önceden temin edilmiştir.

Açılış Töreni ve İfadeler

Törene katılan Afgan yetkililer, İHH'nın ülke içerisindeki yardım faaliyetleri için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. İHH yetkilileri ise, Afgan halkına yönelik yardım çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, "Türkiye ve Afganistan, köklü ilişkileri olan iki kardeş ülke. Afganistan'ın yetimleri bizim yetimlerimizdir; onların acıları bizim acımız, sevinçleri bizim sevinçlerimizdir," şeklinde konuştu.

Yerel Kültürel Etkinlik

Açılış seremonisi, yerel halkın Neyze Bazi adlı geleneksel oyununu sergilemesiyle sona erdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı .İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı .İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı .İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı .İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı .İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı .İHH'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

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