İHH: Barış için Kürt, Türk ve Arap Kardeşliği Önemli

İHH'den Çalıştay Açıklaması

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen "Kürt Meselesinin Çözümü ve Barışa Sivil Katkılar Çalıştayı" öncesi basın toplantısı yaptı. Yıldırım, Büyük Türkiye'nin varlığının Orta Doğu'daki oyunları bozabileceğine dikkat çekerek, "Kürt, Türk ve Arap kardeşliğini pekiştirerek büyük Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Emperyalist Oyunlara Dikkat

Yıldırım, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, İsrail'in Suriye ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların dünya tarafından izlenildiğini hatırlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öne çıkan riskli duruşunu takdir ederek, Orta Doğu'daki olumsuzlukların farkında olduğuna vurgu yaptı.

Çalıştayın Amacı

İHH'nın Diyarbakır'daki çalıştayı ile sivil toplum kuruluşlarının, şüpheleri ortadan kaldırmak ve meseleye katkı sağlamak amacı taşıdığını belirten Yıldırım, sınır güvenliği ve kardeşliğin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi. "Devlet bey'le başlayan bu süreç, artık barışın tadını hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Sivil Toplumun Rolü

Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının halkın nabzını tutan önemli yapılar olduğunu ifade ederek, "Herkesin bu meselede elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi. Çalıştayda elde edilen sonuçların, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini olumlu etkileyeceği öngörülüyor.

Çalıştayın Temalarını Paylaştı

İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, çalıştayda Kürt meselesinin uluslararası boyutunu vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile sağlıklı bir ilişki geliştirmesinin önemine değindi. PKK’nın silah bırakması durumunda, Türk ve Kürt vatandaşları arasındaki kardeşliğin pekişeceğini belirtti.

Şahin, çalıştayın önerileri ve raporuna İHH'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım (sağ 2), "Kürt Meselesinin Çözümü ve Barışa Sivil Katkılar Çalıştayı"na ilişkin düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım (sağ 2), "Kürt Meselesinin Çözümü ve Barışa Sivil Katkılar Çalıştayı"na ilişkin düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.