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İHH, Burundi'de İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Sözlüğü Hazırlıyor

İHH, Burundi'deki işitme engelliler için işaret dili ve İslami kavramlar içeren sözlük oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:29
İHH, Burundi'de İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Sözlüğü Hazırlıyor

İHH, Burundi'de İşitme Engelliler İçin Önemli Bir Proje Geliştiriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Burundi'de işitme engelli bireylerin eğitim almasına ve sosyal yaşama dahil olmasına yardımcı olmak amacıyla, İslami terimleri de kapsayan kapsamlı bir işaret dili sözlüğü projesi başlatıyor.

850 Kelimeden Oluşacak İşaret Dili Sözlüğü

İHH'nın açıklamasına göre, bu proje sayesinde engelli bireylerin bilgiye erişimi artırılacak ve eğitim fırsatları geliştirilecektir. Hazırlanacak işaret dili sözlüğü toplamda 850 kelime içerecek ve İslami terimlere de yer verilecek.

Sözlükte yer alacak her kelimenin işareti, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Başkonak önderliğinde oluşturulan 10 kişilik bir komisyon tarafından belirlenecek.

İHH'nın Sosyal Yaşam Alanındaki Çalışmaları

İHH Doğu ve Güney Afrika Birimi Koordinatörü Faruk Erkılıç, 2017 yılından bu yana Burundi'nin Bujumbura şehrinde işitme engellilere yönelik eğitim ve insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Erkılıç, “Sadece insani yardım alanında değil, insanların sosyal hayatlarına dair de çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Burundili işitme engellilerin sosyal hayatındaki zorlukları fark ettiklerini ifade eden Erkılıç, “Burundili işitme engellilerden gelen talep üzerine işaret dili sözlüğü çalışmalarına başladık. Burundi işaret dilinde birçok temel dini kavramın karşılığı olmadığını öğrendik. Bu eksikliği gidermek için kurulan komisyonla birlikte 850 kelimelik işaret dili sözlüğü çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.

İHH'nın "Engelsiz Afrika Kampanyası"na destek olmak isteyenler, "AFRİKA" yazıp 3072'ye SMS göndererek bağışta bulunabilirler.

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