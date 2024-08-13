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İHH'dan Suriye'deki Yetimlere Nakdi Yardım

İHH, Suriye'deki 29 bin 321 yetim çocuğa nakdi yardım ulaştırdı, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:54
İHH'dan Suriye'deki Yetimlere Nakdi Yardım

İHH Suriye'deki Yetimlere Destek Veriyor

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırarak büyük bir destek sağladı. Bu yardım, Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Yardımların Dağıtımı Devam Ediyor

İHH'nın Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, zor koşullarda yaşayan yetim çocuklara nakdi yardım ulaştırdıklarını belirterek eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.

Tahiroğlu, "Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde bulunan 29 bin 321 yetimimizin sosyal nakdi yardımını düzenli olarak dağıtıyoruz. Bu yardımlar, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak," dedi.

Yetimlere Destek Oluyoruz

Tahiroğlu, savaşın yıkımından en çok yetimlerin etkilendiğine dikkat çekerek, "Biz yetimlerin yaralarını sarmak için çabalıyoruz. Bu nakdi yardım projesi, vakfımızın yürüttüğü Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında uygulanmaktadır. Her ay düzenli olarak bu yardımların ulaşmasını sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ederiz," şeklinde konuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında, Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında, Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında, Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında, Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında, Suriye'de 29 bin 321 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım ulaştırdı.

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