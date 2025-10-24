İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Su Yardımını Sürdürüyor

İHH, Gazze'nin kuzeyinde ağır iş makineleriyle enkaz kaldırma yapıyor ve günlük binlerce kişiye içme suyu sağlıyor; kapsamlı insani yardım sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:56
İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Su Yardımını Sürdürüyor

İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Su Yardımı Yapıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze'de enkaz kaldırma çalışmalarını ve temel insani yardım dağıtımlarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma ve ulaşıma öncelik

Vakıf, özellikle Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkıma uğrayan bölgelerde ağır iş makineleriyle enkaz kaldırma faaliyetleri yürütüyor. Bu çalışmaların amacı, halkın ulaşımını kolaylaştırmak ve yardım malzemelerinin bölgede daha hızlı dağıtılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Altyapı çöküşü ve içme suyu dağıtımı

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılar nedeniyle 454 binden fazla konutun tamamen yıkıldığı, okullar, hastaneler, altyapı tesisleri ve kamu binalarının kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Altyapının çöküşü sonucu içme suyu kaynaklarının büyük bölümü kullanılamaz duruma gelirken, İHH günlük olarak binlerce kişiye nitelikli içme suyu ulaştırdığını bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana sağlanan yardım

Vakıf, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki yardım faaliyetlerini şu şekilde raporladı: 37 milyon 36 bin 381 öğün sıcak yemek, 133 milyon 635 bin 120 ekmek, 129 bin 789 çuval un, 10 bin çuval glütensiz un, 1 milyon 211 bin 83 muhtelif gıda, 214 bin 26 kumanya, 92 bin 924 paket hasta ve bebek bezi, 124 bin 814 hijyen paketi, 1938 ilaç ve tıbbi malzeme, 407 tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, hasta yürüteci ve koltuk değneği, 6 bin 581 aileye nakdi yardım ile 2 bin 749 tanker içme suyu dağıtıldı.

Diğer destekler

İHH ayrıca bölgeye şu destekleri sağladı: 74 bin 810 vacip ve adak hissesi, 79 bin 360 barınma desteği, 73 bin 105 battaniye, 143 bin 41 parça kıyafet, 12 ambulans, 357 ameliyat desteği, 17 bin 848 paket sebze, 1325 kırtasiye malzemesi, 7 çadır kent, 8 mescit çadırı ve 485 litre yakıt desteği.

Nasıl destek olunur?

Bölgedeki yardım kampanyasına destek olmak isteyenler, vakfın internet sitesinden detaylı bilgi alabiliyor. İHH, yardımların koordinasyonu ve sürdürülebilir yardım ulaştırma çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de, enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyor ve bölge halkının ihtiyacı için temiz su dağıtıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle...

İLGİLİ HABERLER

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor