İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Su Yardımını Sürdürüyor

İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Su Yardımı Yapıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze'de enkaz kaldırma çalışmalarını ve temel insani yardım dağıtımlarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma ve ulaşıma öncelik

Vakıf, özellikle Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkıma uğrayan bölgelerde ağır iş makineleriyle enkaz kaldırma faaliyetleri yürütüyor. Bu çalışmaların amacı, halkın ulaşımını kolaylaştırmak ve yardım malzemelerinin bölgede daha hızlı dağıtılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Altyapı çöküşü ve içme suyu dağıtımı

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılar nedeniyle 454 binden fazla konutun tamamen yıkıldığı, okullar, hastaneler, altyapı tesisleri ve kamu binalarının kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Altyapının çöküşü sonucu içme suyu kaynaklarının büyük bölümü kullanılamaz duruma gelirken, İHH günlük olarak binlerce kişiye nitelikli içme suyu ulaştırdığını bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana sağlanan yardım

Vakıf, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki yardım faaliyetlerini şu şekilde raporladı: 37 milyon 36 bin 381 öğün sıcak yemek, 133 milyon 635 bin 120 ekmek, 129 bin 789 çuval un, 10 bin çuval glütensiz un, 1 milyon 211 bin 83 muhtelif gıda, 214 bin 26 kumanya, 92 bin 924 paket hasta ve bebek bezi, 124 bin 814 hijyen paketi, 1938 ilaç ve tıbbi malzeme, 407 tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, hasta yürüteci ve koltuk değneği, 6 bin 581 aileye nakdi yardım ile 2 bin 749 tanker içme suyu dağıtıldı.

Diğer destekler

İHH ayrıca bölgeye şu destekleri sağladı: 74 bin 810 vacip ve adak hissesi, 79 bin 360 barınma desteği, 73 bin 105 battaniye, 143 bin 41 parça kıyafet, 12 ambulans, 357 ameliyat desteği, 17 bin 848 paket sebze, 1325 kırtasiye malzemesi, 7 çadır kent, 8 mescit çadırı ve 485 litre yakıt desteği.

Nasıl destek olunur?

Bölgedeki yardım kampanyasına destek olmak isteyenler, vakfın internet sitesinden detaylı bilgi alabiliyor. İHH, yardımların koordinasyonu ve sürdürülebilir yardım ulaştırma çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

