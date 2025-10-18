İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Temizlik Başlattı

İHH, Gazze'nin kuzeyinde yol açma, çevre temizliği ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı; ağır iş makineleri sahada, vakıf diğer insani yardımları da sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:04
İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Temizlik Başlattı

İHH, Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı

Gazze'nin kuzeyinde yol açma ve çevre temizliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma uğrayan Gazze'de kapsamlı enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. Vakıftan yapılan açıklamada, çalışmaların bölgedeki iyileştirme sürecini hızlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Çalışmalar, Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşarak çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma faaliyetlerini kapsıyor. Enkazla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif görev yapıyor.

İHH, Gazze'de ayrıca gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalara çevre temizliği faaliyetlerini de ekleyerek desteğini sürdürecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma...

