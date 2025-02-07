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İHH, Gazze'deki Filistinlilere 6 Çadır Kent İnşa Etti

İHH, Gazze'de savaş nedeniyle evsiz kalan 870 aile için 6 çadır kenti kurdu, 4 bin 350 Filistinli yeni yaşam alanına yerleşti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:30
İHH, Gazze'deki Filistinlilere 6 Çadır Kent İnşa Etti

İHH, Gazze'de Acil Barınma Çözümleri Sunuyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filistin'de imzalanan ateşkesin ardından, Gazze'de evleri yıkılan 870 aile için 6 çadır kent inşa etti. Bu çadır kentler, savaşın getirdiği yıkımın ardından acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturuldu.

Gazze'deki İnsani Kriz ve İHH'nın Müdahalesi

İHH'nın yaptığı açıklamaya göre, işgalci İsrail tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda, 47 bin 518 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 111 bin 612 olarak bildiriliyor. Ayrıca, yaklaşık 245 bin 123 konut bu saldırılarda yıkıldı.

Kurulan Çadır Kentlerin Detayları

Kurulan çadır kentler, farklı şehirlerin İHH temsilciliklerinin destekleriyle hayata geçirildi. Çadır kentler şu şekilde sıralanıyor:

  • Şicaiyye Çadır Kenti - İstanbul İHH
  • Şicaiyye Parkı Çadır Kenti - Samsun ve Erzurum İHH
  • Ankara Çadır Kenti - Ankara İHH
  • Emirsultan Çadır Kenti - Bursa İHH
  • Konya Çadır Kenti - Konya İHH
  • Kocaeli Çadır Kenti - Kocaeli İHH

Özellikle Konya İHH Çadır Kenti, 300 çadır kapasitesiyle Gazze'nin en büyük çadır kenti olma özelliğini taşıyor. Toplamda 688 çadır bulunan kamp alanları, altyapı, mescit, eğitim alanları ve sağlık merkezleri gibi temel insani ihtiyaçlara yönelik alanlarla donatıldı.

Yardımlar Sürecek

İHH, Gazze'deki yardım çalışmalarının devam edeceğini duyurdu. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, vakfın internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri alabilecekleri belirtildi.

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