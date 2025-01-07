İHH, Gazze'ye Sağlık Yardımlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

İHH'dan Gazze'ye Sürekli Sağlık Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in saldırıları altında zorlu bir dönem geçiren Gazze'ye sağlık alanında yaptığı yardımları kesintisiz sürdürüyor.

Vakıftan yapılan duyuruda, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gıda, barınma ve hijyen gibi çeşitli alanlarda yüz binlerce Gazzeliye destek verildiği belirtildi.

Sağlık Yardım Faaliyetleri

Sağlık çalışmalarında önemli adımlar atan İHH, Gazze'ye 12 ambulans gönderdi. Ayrıca, bölgeye toplamda 501 ilaç ve tıbbi malzeme, 167 tıbbi yatak, muayene dolabı, 40 tekerlekli sandalye, 100 hasta yürüteci, 100 koltuk değneği, 9,274 hasta bezi ve 108,308 hijyen paketi ulaştırdı.

Ayrıca, ultrason cihazı, röntgen cihazı, otorefraktometre cihazı, dişçi koltuğu ve hasta monitörü gibi önemli tıbbi cihazlar da hastanelere teslim edildi.

Bağış Yapmak Kolay

Gazze'ye destek olmak isteyen vatandaşlar, tüm telefon operatörlerinden kısa mesaj göndererek bağış yapabilir. Ayrıca, İHH'nın internet sitesi üzerinden çevrim içi bağış yapabilir veya belirlenen banka hesap numaralarına para yardımıda bulunabilirler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye sağlık alanında yaptığı yardımları kesintisiz sürdürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye sağlık alanında yaptığı yardımları kesintisiz sürdürüyor.