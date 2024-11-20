İHH, İdlib'de Yetim Anneleri İçin Dikiş Atölyesi Açtı

İHH’dan İdlib’de Yetim Anneler İçin Önemli Adım

Suriye’nin İdlib ilinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinmesi amacıyla bir dikiş atölyesi açıldı.

İç savaşın başlangıcından bu yana, 2011 yılından beri Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yardımlarını sürdüren İHH, geçim kaynaklarını desteklemeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Atölyeden Günde 300 Parça Üretim

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın yol açtığı mağduriyetlere karşı yetim çocuklar ve annelerine destek verdiklerini belirtti.

Tahiroğlu, atölyede çalışan 18 yetim annenin günde 300 parça kadın ve çocuk kıyafeti ürettiğini ifade ederek, "Üretilen kıyafetler, bölgemizde bulunan ücretsiz hayır mağazalarımız aracılığıyla savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor," dedi.

Devam Eden Çalışmalar

Savaşın yarattığı yıkımı onarmaya çalıştıklarını vurgulayan Tahiroğlu, "Ne yazık ki 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, çok sayıda kayba neden oldu. Bu savaşın en ciddi mağdurları yetim çocuklardır. Onların anneleriyle birlikte hayatlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için çalışmalarımız devam edecektir," şeklinde konuştu.

İHH, iç savaşın başından itibaren Suriye'de insani yardım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Suriye’nin İdlib ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş atölyesi açıldı. Üretilen kıyafetler, bölgede bulunan ücretsiz hayır mağazaları aracılığıyla savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Suriye’nin İdlib ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş atölyesi açıldı. Üretilen kıyafetler, bölgede bulunan ücretsiz hayır mağazaları aracılığıyla savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.