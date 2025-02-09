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İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 Bin Gönüllü ile On Binlerce Kişiye Yardım Ulaştırdı

İHH Kadın Birimi, 2024 yılında 25 bin gönüllüsüyle 76 ilde on binlerce kişiye yardım ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:53
İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 Bin Gönüllü ile On Binlerce Kişiye Yardım Ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2024 yılında kadın gönüllülerin desteğiyle gerçekleştirdiği etkileyici faaliyetlerle on binlerce insana ulaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 76 ilde toplam 25 bin 124 kadın gönüllü ile birçok alanda yardım çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda 4 bin 161 eğitim, 4 bin 357 atölye çalışması, 722 hayır çarşısı, 595 hayır sofrası ve 230 biletli organizasyon ile on binlerce kişiye destek sağlandı. İHH Kadın Birimi, yıl içerisinde başta 1277 kurumsal ziyaret olmak üzere farklı ortamlarda da aktif bir rol üstlendi.

İHH Kadın Birimi Koordinatörü Nazmiye Göltaşı, gönüllülerin bu çalışmalardaki önemine dikkat çekerek, "Gönüllüler, bu faaliyetlerin temel yapı taşını oluşturuyor. Saha çalışmaları sayesinde daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Göltaşı, ayrıca kadınların bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik projeler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. "İnsanlık için mücadele eden, hakkı savunan bireyler yetiştirmek ve bu doğrultuda kadınların bilgi ve yetkinliklerini artırmak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Uluslararası düzeyde kadın hakları ve dayanışma konularında farkındalık oluşturmayı, kriz bölgelerinde kadınların hayatlarına dokunan projelerle destek sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2024'te kadın gönüllülerin...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2024'te kadın gönüllülerin desteğiyle birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetlerle on birlerce kişiye ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2024'te kadın gönüllülerin...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2024'te kadın gönüllülerin desteğiyle birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetlerle on birlerce kişiye ulaştı.

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