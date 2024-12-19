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İHH, Lübnan'da 4 Binden Fazla Aileye Yardımda Bulundu

İHH, İsrail saldırılarından etkilenen Lübnan'da 4 binden fazla aileye kış yardımı ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:58
İHH, Lübnan'da 4 Binden Fazla Aileye Yardımda Bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ciddi yıkım yaşayan Lübnan'da önemli bir yardım kampanyası düzenledi. Bu kapsamda, 4 binden fazla aileye insani yardım ulaştırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Uluslararası Programlar Koordinatörü Umut Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Lübnan'daki yardım faaliyetlerini detaylandırdı. Bilgin, "Lübnan'ın Sur, Sayda, Beyrut, Bekaa ve Baalbek bölgelerinde yakıt, battaniye, halı, yatak, mutfak tüpü ve soba gibi yardımların dağıtımını gerçekleştirdik ve bu yardımlardan 4 bin 56 aile faydalandı," dedi.

Yardımların yapıldığı bölgelerde 2 bin 105 aileye kışlık elbise alması için kupon dağıttıklarını belirten Bilgin, savaş sürecinde su depolarının zarar gördüğünü hatırlatarak, "Temiz suya ulaşamayan birçok bölge var. Bu nedenle su tankerleri alarak, su kuyularından temin edilen suyu bölgedeki ailelere ulaştıracağız," ifadesini kullandı.

Bilgin, İHH'nın İsrail saldırıları devam ederken 1000 tonluk çeşitli yardım malzemesi taşıyan bir gemi gönderdiğini ve bu malzemelerin dağıtımının sürdüğünü aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması ise 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.

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