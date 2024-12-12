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İHH, Münbiç'te 1000 Aileye Gıda Yardımı Dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Münbiç'te 1000 kişiye gıda yardımı ulaştırarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:00
İHH, Münbiç'te 1000 Aileye Gıda Yardımı Dağıttı

İHH'den Münbiç'e Gıda Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde 1000 kişiye gıda yardımı ulaştırdı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılan Münbiç’e, insani yardım ulaştırıldığı bildirildi.

İHH Cerablus Bölge Sorumlusu İshak Aka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım paketlerinde bulgur, pirinç, makarna, şeker ve yağ gibi temel gıda ürünlerinin bulunduğunu belirtti. İshak Aka, 1000 kişilik gıda paketinin Münbiç’teki ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonun devamında Münbiç'in kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde 1000 kişiye gıda yardım paketi ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde 1000 kişiye gıda yardım paketi ulaştırdı.

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