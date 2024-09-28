İHH'nin Lübnan'daki Acil Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

İHH'nin Lübnan'daki Yardım Faaliyetleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'da devam eden İsrail saldırıları sonrası acil yardım çalışmalarına başladı. Bu süre zarfında ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, hijyen ürünleri ve barınma desteği sağlanıyor.

İhtiyaç Sahiplerine Hızla Ulaşılıyor

Long yıllardır Lübnan'da insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, savaşın getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek için harekete geçti. Vakıf, ilk gününde Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde acil yardımlar ulaştırdı. 100 aileye gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtılırken, Sayda'da 450 kişiye sıcak yemek ikram edildi. Ayrıca, Şuf'ta 150 kişiye battaniye ve yatak verildi.

Gelecekteki Planlar

İklim el-Kharroub bölgesinde, kurulum aşamasında olan mutfak hizmetleri de devreye girecek. Mutfak tamamlandığında, her gün 4 bin kişiye düzenli olarak yemek dağıtılacak.

İHH'nın Lübnan'daki yardım çalışmaları, insani değerleri ön planda tutarak devam etmektedir.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma alanlarında destek ulaştırıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma alanlarında destek ulaştırıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, hijyen ve barınma alanlarında destek ulaştırıyor.